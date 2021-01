Leerer Bus auf Bahnübergang von Zug erfasst - Nur ein Leichtverletzter

In Vlamertinge bei Ypern in Westflandern ist gegen 7 Uhr am Donnerstagmorgen ein leerer Bus der flämischen Nahverkehrsgesellschaft De Lijn von einem Zug erfasst und völlig zerstört worden. Wie durch ein Wunder wurde der Busfahrer dabei nicht verletzt. Er konnte sein Fahrzeug kurz vor dem Aufprall noch verlassen. Der Lokomotivführer allerdings wurde dabei leicht verletzt.