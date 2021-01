Mini-Europa kann doch am Heizel in Brüssel bleiben

Lange Zeit sah es so aus, als müsse der beliebte Freizeitpark Mini-Europa dem Ausbau des Heizel-Areals in Brüssel weichen. Eigentlich war zum Jahreswechsel Schluss für die Attraktion, die die wichtigsten Gebäude und Plätze in Europa in Miniaturformat zeigt, doch jetzt, eine Woche später, kam das Signal, dass Mini-Europa bleiben darf und in das sogenannte Neo-Projekt mit Geschäften, Wohnungen und Freizeiteinrichtungen integriert werden wird.