"Schockiert!" - Wie Premier De Croo auf die Ereignisse in Washington reagierte

Etwas später meldete sich der belgische Regierungschef gegenüber den Medien in Brüssel zu Wort und gab an, zunächst sprachlos gewesen zu sein. Wäre dies in anderen Ländern passiert, dann hätte man dies wohl den Versuch eines Staatsstreichs nennen können: „Niemand hat sich wohl jemals vorstellen können, dass es in einer der ältesten Demokratien der Welt quasi zu einem versuchten Staatsstreich kommen könnte. Das sagt doch etwas über die Art und Weise aus, wie man Politik betreiben, oder gerade nicht betreiben sollte, hier oder anderswo?“

De Croo geht davon aus, dass dies für andere eine Lektion ist: „Wenn man Politik betreibt, in dem man Menschen aufhetzt, in dem man durch Hass zu säen spaltet, dann muss man sich nicht wundern, wenn gewalttätige Sprache auch zu Gewalttätigkeit führt.“