40 Prozent der belgischen Urlauber haben den obligatorischen Corona-Test nicht gemacht

Sie müssen dann 7 Tage in Quarantäne und sich dann erneut testen lassen.

Mehr als 40 Prozent dieser Menschen nehmen also nicht an dem Pflichttest teil. In absoluten Zahlen sind es ca. 26.000 Personen, die diese Verpflichtung ignorieren.

5 Prozent aller nachgewiesenen Infektionen gehen derzeit auf das Konto von Rückreisenden. Während der Weihnachtsferien waren das 1 bis 2 Prozent, vor den Weihnachtsferien weniger als 1 Prozent. 3,7 Prozent der zurückkehrenden Urlauber testen positiv. Dieser Prozentsatz schwankt jedoch stark, je nachdem, aus welchem Land die Reisenden zurückkehren.