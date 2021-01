Airbnb muss die Einkünfte seiner Vermieter an die belgischen Steuerbehörden melden

Nicht alle der 15.000 Privatpersonen in Belgien, die Airbnb nutzen, um eine Immobilie zu vermieten, melden die erwirtschafteten Einnahmen den Steuerbehörden. Für das Finanzamt ist es nicht einfach, dies zu überwachen, da Airbnb nur wenige Informationen zur Verfügung stellt. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse will Finanzminister Vincent Van Peteghem (Foto unten) eine Gesetzesnovelle auf den Weg bringen, um eine Reihe von Verpflichtungen aufzuerlegen, "die für mehr Transparenz sorgen".

Digitale Community-Plattformen wie Airbnb oder Booking.com müssen ab nächstem Jahr alle Vermieter explizit über ihre "steuerlichen und sozialen Verpflichtungen" informieren. Diese Unternehmen werden auch verpflichtet sein, eine belgische Vertretung zu haben, der den Vermietern jedes Jahr eine Zusammenfassung der von ihnen eingezogenen Beträge mitteilen muss. Dieses Dokument muss dann an die Steuerbehörden weitergeleitet werden.

Airbnb bestätigte am Donnerstagabend, man teile bereits "Daten über das Einkünfte unserer Vermieter im Rahmen der von vielen europäischen Ländern, darunter Frankreich, Italien und Griechenland, eingeführten Vorschriften. Jedes Jahr schicken wir eine Erinnerung an die belgischen Vermieter über die Verpflichtung, ihre Einkünfte auf Airbnb den Behörden zu melden", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens, das nach eigenen Angaben "vollständig mit den belgischen Behörden kooperieren" möchte.