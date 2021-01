Belgischen Notrufnummern waren in der Nacht zum Donnerstag stundenlang außer Betrieb

Die dreistelligen Telefonnummern, mit denen man in Belgien die Notfalldienste erreichen kann, waren in der Nacht zum Donnerstag außer Betrieb. Die Probleme mit den Notrufnummern 100, 101 und 112 wurden durch eine technische Störung beim Telekommunikationsunternehmen Proximus verursacht. In einigen Provinzen bekamen die Anrufer der Notrufnummern keine Antwort. Der Fehler trat auf, nachdem Ingenieure von Proximus technische Arbeiten durchgeführt haben.