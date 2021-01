Deutschland liefert iranischen Schleuser an Belgien aus. Zahl der Transit-Migranten steigt

Die Ermittlungen hatten begonnen, als die Polizei in der flämischen Küstenregion im Mai 2020 ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung abfing, das ein aufblasbares Schlauchboot, elf Rettungswesten, einen Außenbordmotor, Ruder und Benzinkanister geladen hatte. Die beiden Insassen des Fahrzeugs, von denen bekannt war, dass sie Teil eines Menschenhändlerrings waren, wurden zu acht und neun Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Sonderkommission Menschenhandel der westflämischen Kriminalpolizei versuchte, auch den Rest der Schleuserbande zu identifizieren. Dank der Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei konnten am 20. Oktober drei Verdächtige festgenommen werden. Zwei wurden bereits am 27. November ausgeliefert und befinden sich noch in Untersuchungshaft. Am vergangenen Mittwoch wurde auch der dritte Verdächtige von Deutschland nach Brügge ausgeliefert, wo der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen ihn erließ.

Die Staatsanwaltschaft stellt fest, dass Menschenhändlerringe zunehmend Schlauchboote verwenden, um Migranten vor allem aus Nordfrankreich in das Vereinigte Königreich zu schmuggeln. "Wir arbeiten sehr intensiv an dieser Form des Menschenhandels. Wann immer ein Notruf eingeht, sind alle an Deck", sagt Staatsanwalt Manuel Manderick. "Unsere Absicht ist es, in Zusammenarbeit mit unseren deutschen Kollegen weiterhin gegen die Kriminellen vorzugehen, die die Boote liefern."