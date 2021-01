Diskriminierung bei „Mütter für Mütter“: Frauen mit Kopftuch müssen Zugang zu allen Hilfsangeboten bekommen

Mütter für Mütter wird nun gezwungen sein, dies zu ändern und bedürftigen Müttern, die ein islamisches Kopftuch tragen, jede Hilfe zukommen zu lassen, die auch andere Frauen beanspruchen können. Für jede festgestellte Ordnungswidrigkeit ist ein Zwangsgeld von 500 Euro zu zahlen.

Die gemeinnützige Organisation hat ihren Sitz im Antwerpener Stadtteil Borgerhout, wo viele Migranten wohnen. Sie unterstützt Mütter und alleinerziehende Väter in Not und verteilt Lebensmittelpakete, aber auch Kleidung, Spielzeug und Pflegeprodukte und -materialien. Außerdem gibt es eine Cafeteria und es kann vor Ort ein Arzt konsultiert werden. Der gemeinnützige Verein ist auch für seine Babyklappe bekannt. Hier können neugeborene Kinder "abgegeben" werden, wenn Frauen sich nicht in der Lage sehen, mit ihnen zu leben.

Bedürftige Mütter, die ein islamisches Kopftuch tragen, wurden aufgefordert, das Kopftuch abzunehmen, wenn sie eintreten wollten. Diejenigen, die das nicht wollten, konnten nur in der Eingangshalle Hilfspakete bekommen, konnten also keine anderen Dienstleistungen nutzen. Auch Aufsichtspersonen und Freiwillige mussten ihr Kopftuch ablegen, um eintreten zu können.