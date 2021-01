Krankenhauspersonal und Allgemeinmediziner werden schneller geimpft, EU kauft weitere 300 Millionen Impfstoffe

Da nun auch der Moderna-Impfstoff verfügbar wird, können bereits im nächsten Monat auch Krankenhauspersonal und Allgemeinmediziner geimpft werden. Der flämische Gesundheitsminister Wouter Beke (CD&V) bestätigt dies gegenüber VRT NWS.

"Wir hatten schon geplant, nach den Menschen in den Pflegeheimen auch die Menschen in den anderen Einrichtungen für hilfsbedürftige Menschen - zum Beispiel Behinderteneinrichtungen - zu impfen", sagt Beke. "Mit der Zulassung des Moderna-Impfstoffs können wir jetzt auch mit den Impfungen für das Personal in den Krankenhäusern und für die Hausärzten schneller planen".

Im Laufe des Monats Februar sollen diese eine erste Dosis des Impfstoffes erhalten. "Wir werden insgesamt 146.000 Einheiten des Moderna-Impfstoffs zwischen Januar und Februar ausliefern lassen", sagte Beke. "Für Flandern wird Antwerpen der zentrale Knotenpunkt für die Verteilung des Moderna-Impfstoffs."

In Kürze wird der Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (flämische Sozialdemokratenn, SP.A) die Impfstrategie für das ganze Land in der Parlamentarischen Kommission für Gesundheit und Chancengleichheit vorstellen.