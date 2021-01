Cyclo-Cross-Fahrer Justin Laevens nach Outing im Rampenlicht: "Werde vom Peloton so akzeptiert, wie ich bin."

"Ich wollte mich in der Cyclo-Cross-Welt nicht mehr verstecken", erklärt Laevens, der sich auch um sein Image in der Radsportszene sorgte. Aber das war gänzlich unnötig: “Ich habe noch keine negativen Reaktionen erlebt. Ich werde so akzeptiert, wie ich bin, alles ist so wie früher. Auch beim Umkleiden verhält sich niemand anders", sagt Justin Laevens.

Die vielen Berichte und Reaktionen, der er in den sozialen Medien erhält, sind ausschließlich positiv. “Das freut mich. Mein Freund hat auch nicht erwartet, dass mein Outing so viel auslösen würde. Plötzlich bekomme ich auch mehr Aufmerksamkeit von gut aussehenden Typen", lacht er. "Aber er geht damit sehr gelassen um. Er ist überhaupt nicht eifersüchtig und freut sich für mich über die vielen netten Reaktionen”.