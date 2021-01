Keine Touristen in Sicht, dafür haben die Kutschpferde in Brügge und Brüssel 50 Kilo mehr auf den Rippen

Kutscher Thibaut Dentine aus Wezembeek-Oppem, in der Nähe von Brüssel, wartet auf die Lockerung der Corona-Maßnahmen und die Rückkehr der Touristen in die belgische Hauptstadt. "Wir haben Mitte Oktober aufgehört zu arbeiten. Seitdem grasen meine Pferde auf einer großen Wiese in Diegem.” Das größte Problem seien nicht so sehr die überzähligen Kilos, die die Arbeitspferde jetzt auf die Waage bringen, sondern die Muskelmasse, die sie verlieren, sagte Thibaut Dentine im Regionalrundfunk Radio 2 Flämisch Brabant.



In all den Jahren hätten sich seine Pferde kaum verändert. Wenn sie aber nicht mehr durch die Hauptstadt trotten und eine Kutsche ziehen, verlieren sie ihren athletischen und muskulösen Körperbau, stellt Dentine fest. Deswegen hofft der Pferdekutscher, dass es für seine Pferde bald wieder losgeht. Aber dafür müssen erst die Touristen zurückkommen.