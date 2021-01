Kuehne+Nagel vertreibt Moderna-Impfstoffe in Europa von seinen Vertriebszentren in Belgien aus

Der Moderna-Impfstoff wird in zwei Laboren produziert: in den Vereinigten Staaten und bei Lonza in Visp in der Schweiz. Für den Vertrieb des Impfstoffs außerhalb der USA haben Moderna und Kühne+Nagel einen Vertrag für die Lagerung des Impfstoffs im Pharmahauptlager von Kühne+Nagels und für dessen Vertrieb innerhalb Europas geschlossen, heißt es in der Pressemitteilung. Zwar wird der genaue Standort nicht namentlich erwähnt, aber laut der Fachzeitschrift Flows befindet dieser Pharma-Hub sich in Belgien.

In Geel (Provinz Antwerpen) betreibt der Schweizer Konzern ein spezialisiertes Vertriebszentrum, das kürzlich erweitert wurde. Und am Brüsseler Flughafen verfügt der Logistikkonzern über einen 15.000 m² großen Pharmahub, der im September eröffnet wurde, berichtet Flows. Von Geel aus können die Impfstoffe schnell zum Brüsseler oder Lütticher Flughafen gebracht werden.

Allerdings soll der Moderna-Impfstoff in Europa über die Straße geliefert werden. Der Moderna-Impfstoff muss bei -20 Grad Celsius aufbewahrt werden. Diese Transportbedingungen sind weniger kompliziert als beim Impfstoff von Pfizer/BioNTech, der bei -80 Grad Celsius gelagert werden muss. Nach dem Auftauen bleibt der Moderna-Impfstoff bei Kühlschranktemperatur noch 30 Tage haltbar.