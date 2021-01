Alle Flamen könnten bis zum Sommerbeginn geimpft sein

Wenn die Impfpläne schneller ausgerollt und die Hersteller genügt Impfdosen liefern, können bis zum Sommer alle Menschen in Flandern geimpft sein, so der flämische Gesundheitsminister Wouter Beke (CD&V). Wenn die gesamte Infrastruktur in Betrieb ist, können innerhalb eines Monats zwischen 3 und 7 Millionen Bürger geimpft werden. Auch der flämische Innenminister Bart Somers (Open VLD) ist zuversichtlich.