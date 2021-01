Mehr als 20.000 Corona-Tote in Belgien: Wer sind die Opfer? Ist Belgien Schlusslicht in Europa?

Belgien steht immer noch fast ganz oben auf der Liste der Länder mit den meisten Corona-Toten pro 100.000 Einwohner. Nur San Marino schneidet noch schlechter ab. Auch Slowenien, Italien und Bosnien-Herzegowina befinden sich unter den fünft am meisten betroffenen Ländern.

Patrick Deboosere findet, dass man Belgien nicht mit den anderen Ländern vergleichen kann: "Wir haben uns streng an die Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehalten so wie Frankreich und Schweden. Diese drei Länder haben die zuverlässigsten Statistiken. Der Vergleich mit Ländern wie Italien, Spanien oder auch den Niederlanden ist schwieriger."

Geert Molenberghs: "In den Niederlanden sind nur 50 bis 55 Prozent der Corona-Todesfälle als solche registriert worden, bei uns dagegen 100 Prozent. Werden nur die mit einem PCR-Test bestätigten Fälle oder auch die wahrscheinlichen Corona-Fälle registriert? In der ersten Welle hat diese Vorgehensweise große Unterschiede in den Statistiken ergeben. In Belgien wurden auch die Verdachtsfälle mit einbezogen, in Spanien z. B. nicht. Während der ersten Welle sind besonders viele Menschen in den Pflegeheimen gestorben ..."