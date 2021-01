Steinmarder verursachen immer häufiger Schäden an Autos in Flandern

Die Chance, einen Steinmarder zu sehen, ist relativ gering, da sie hauptsächlich nachts aktiv sind. Die wieselähnlichen Tiere sind so groß wie eine Katze, haben eine weiße Brust und einen bauschigen Schwanz. Sie sind Allesfresser und passen sich leicht an die Umgebung an.

Bis vor kurzem wurden Steinmarder vor allem in Wallonien gesichtet, aber immer häufiger tauchen sie auch in Flandern auf. Ihnen behagt die Motorwärme und es kann vorkommen, dass sie sogar Futter unter der Motorhaube horten. Marder haben ein Revier und kehren gerne an vertraute Plätze zurück.

Die meisten Marderspuren an Autokabel werden meist durch Zufall, bei der Reparatur einer anderen Panne, entdeckt, hat der Pannendienst VAB erfahren. Wer rechtzeitig eingreift, erspart sich viel Schaden.