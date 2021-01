Guide Michelin 2021: Zweites belgisches Restaurant bekommt einen dritten Stern

Die neue Ausgabe des Restaurantführers Guide Michelin ist am Montagmittag vorgestellt worden. Die Beurteilungen waren in diesem Corona-Jahr nicht ganz so einfach, denn gut ein halbes Jahr lang waren (und sind) die Restaurants in Belgien geschlossen. Und doch verlief alles, wie es die Tradition will, wieder sehr sorgfältig, wie der Cheftester von Guide Michelin Benelux sagte. Natürlich äußerte er sich gegenüber den VRT-Mittagsnachrichten am Montag anonym, denn er will ja schließlich weiter unerkannt Restaurants testen…:

„Wir haben eigentlich genug Zeit gehabt, weil wir schon ab November 2019 angefangen haben und bis März haben wir auf die gewohnte Art und Weise arbeiten können. Meine Kollegen und ich haben unseren Urlaub im Lockdown genommen, um dann im Juni, Juli, August und September sowie an einigen Tagen Anfang Oktober knallhart zu arbeiten: Jeden Tag zweimal ins Restaurant gehen… Wir haben die Auswahl also doch noch garantieren können.“ Die Benelux-Show erfolgte dieses Jahr allerdings per Zoom und per Livestreaming.

Zilte-Chefkoch Viki Geunes war völlig überrascht aber hocherfreut: „Ich habe da nicht mit gerechnet in diesen bizarren Zeiten, denn es ist schwierig, um gerade jetzt motiviert zu bleiben. Das ist der ultimative Traum eines jeden Chefkochs.“ Peter Goossens vom Hof van Cleve in Kruishoutem in Ostflandern besitzt schon seit Jahren drei Michelin-Sterne, doch freute sich darüber, dass er diesen auch wieder behalten darf: „Wir müssen aber weiter abwarten, bis wir wieder öffnen. Ich drücke die Daumen, dass das schnell wieder möglich ist.“ Sehen Sie in den drei anschließenden Tabellen, welche belgischen Restaurants aktuell drei, zwei oder einen Michelin-Stern haben.