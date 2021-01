Mögliche Entführung in Halle bei Brüssel: Polizei umzingelt Gebäude, 4 Festnahmen

In Halle in der Nähe von Brüssel in Flämisch-Brabant haben Sondereinheiten der Polizei am Sonntag eine Zeit lang ein Gebäude umzingelt. Dort konnte am Sonntagvormittag ein Mann entkommen, der angab, am Samstag in Brüssel entführt worden zu sein, um hier in Halle eingeschlossen zu werden. Der Mann hatte sich in der Nachbarschaft des verdächtigen Hauses gemeldet und von dort aus wurde die Polizei gerufen.