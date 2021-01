Soll der Winterschlussverkauf in Belgien bis Mitte Februar verlängert werden?

Die verschiedenen Arbeitgeber- und Sektorverbände in Belgien würden sich in diesen wirtschaftlich schwierigen Corona-Zeiten eine Verlängerung des Winterschlussverkaufs wünschen. Der WSV begann dieses Jahr nicht am ersten Januar-Wochenende sondern erst am Montag danach, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Nicht nur dadurch begann der Ausverkauf, der vor allem für den Einzelhandel und den Mittelstand wichtig ist, in unserem Land eher träge.