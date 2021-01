Trotz Warnungen war in einigen Schneegebieten in den Ardennen wieder zu viel los

Trotz aller Maßnahmen war am vergangenen Wochenende an der Baraque Fraiture in der wallonischen Provinz Luxemburg viel los. Die Gemeinde Vielsalm hatte die Skipisten geschlossen und einige Straßen gesperrt. Einzelne Dörfer waren nur noch für den Anliegerverkehr erreichbar. Polizei und Behörden mussten dennoch feststellen, dass Touristen massiv hierherkamen und sich wenig respektvoll und den allgemeinen Corona-Regelungen folgend benommen haben.