Urlaubsrückkehrer lassen die Corona-Statistik in Brüssel nach oben gehen

Reisende, die ihren Urlaub in einer sogenannten „Roten Zone“, also einer Corona-Risikozone verbracht haben, lassen bei ihrer Rückkehr in die Heimat vor allem in der Brüsseler Region die Infizierungszahlen ansteigen. Das ist besonders sichtbar in den Brüsseler Gemeinden Etterbeek, Elsene und Sint-Pieters-Woluwe.