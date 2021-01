23-Jähriger nach Verhaftung durch die Brüsseler Polizei in einem Krankenhaus gestorben

Im Brüsseler Stadtteil Sint-Joost-ten-Noode ist am Samstagabend ein 23 Jahre alter Mann gestorben, den die Polizei kurz zuvor im Rahmen einer Corona-Kontrolle, vor der er weggelaufen war, festgenommen hatte. Dies meldeten verschiedene Medien in Brüssel in diesem Zusammenhang. Wie und woran der junge Mann gestorben ist, ist weiter unklar. Die Brüsseler Staatsanwaltschaft und das Komitee P, das die belgischen Polizeidienste kontrolliert, haben Ermittlungen aufgenommen.