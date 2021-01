8 Jahre Haft für ehemaligen Stadtrat von Mechelen wegen Menschenschmuggel

Was vorher geschah

Die kriminelle Vereinigung um Melikan Kucam, die offenbar in erster Linie aus assyrischen Christen in Belgien besteht und gegen die seit 2017 ermittelt wird, soll versucht haben, auf allen möglichen gesellschaftlichen Ebenen zu Einfluss zu bekommen, um eine gewisse Macht zu erlangen. Dabei geht es um Politiker, um die Polizei, um die Kommunalverwaltungen von Städten wie Mechelen und Antwerpen, Hafenverwaltungen, Banken und auch um die assyrische Kirche in unserem Land.

Macht und Einfluss?

Melikan Kucam wurde 2019 festgenommen (auch nach dem die VRT-Reportagesendung „Pano“ darüber berichtete) und saß lange in Untersuchungshaft. Zumindest ein Polizeibeamter aus Mechelen stand im Verdacht, für Kucam und seine Hintermänner gearbeitet zu haben, in dem er z.B. vor polizeilichen Ermittlungen im Vorfeld gewarnt hatte. Im Raum stehen auch Vorwürfe, nach denen die assyrisch-christliche Gruppe Kokain über den Hafen von Antwerpen geschmuggelt haben soll. Verbindung zu kriminellen Kreisen in die Türkei sind ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.