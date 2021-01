Flanderns Ex-Landeschef und EU-Politiker Kris Peeters wechselt zur Europäischen Investitionsbank

Kris Peeters (Foto), derzeitiger EU-Abgeordneter der flämischen Christdemokraten CD&V und früherer flämischer Ministerpräsident, ist am Dienstag offiziell zum Vizepräsidenten und Mitglied des Direktionsrates der Europäischen Investitionsbank (EIB) ernannt worden. Peeters zeichnet in diesem Gremium für die Bereiche Mobilität, Sicherheit und Verteidigung sowie für Projekte in den ASEAN-Staaten.