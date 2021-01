Fußball nach der Neujahrspause: Anderlecht verliert schon wieder

Weitere Fußball-News

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft bangt um Axel Witsel. Der BVB-Spieler hatte sich in der Bundesliga-Begegnung mit RB Leipzig ohne Einwirkung eines Gegenspielers einen heftigen Achillessehnenriss zugezogen und wird möglicherweise einige Monate ausfallen. Das ist um so betrüblicher, als dass in 5 Monaten in Russland die Fußball-WM stattfindet. Bei einer sich bis dahin ziehenden Verletzungspause würden die Roten Teufel wohl auf ihn verzichten müssen. Inzwischen ist Witsel in Antwerpen bereits erfolgreich operiert worden.

Marouane Balouk (18 Jahre), ein Mittelfeldspieler aus der zweiten Mannschaft des KRC Genk, wechselte in der Winterpause zum FC Schalke 04, wo er zunächst bei der U23 in der Regionalliga West antreten wird. Zuvor durchlief Balouk Stationen in der Jugendabteilung des KRC Genk und 2018 rückte er in die U18 auf. In der Saison 2020/2021 wechselte er in die Reserve-Mannschaft der Limburger.

Club Brügge-Coach Philippe Clement ist zum zweiten Mal in Folge Belgiens Trainer des Jahres geworden. Clement lag bei der Wahl weit vor seinen Kollegen Hernan Losada von Beerschot und Ivan Leko von Antwerp. Brügge-Keeper Simon Mignolet ist zum zweiten Man in Folge Torwart des Jahres geworden. Mignolet gewann diese Auszeichnung vor Arnaud Bodart von Standard Lüttich und Hendrik Van Crombrugge vom RSC Anderlecht. Bester Nachwuchsspieler wurde Charles De Ketelaere, ebenfalls Club Brügge.