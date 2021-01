Virologe Steven Van Gucht: "2020 war eines der tödlichsten Jahre"

Die steigenden Infizierungszahlen sind in allen Provinzen Belgiens spürbar, doch die Entwicklung ist deutlich unterschiedlich, so Van Gucht. In der Provinz Luxemburg beträgt der Anstieg aktuell 2 %, in der Region Brüssel-Hauptstadt hingegen 94 %: „In Brüssel ist dies fast eine Verdoppelung auf Wochenbasis. Diese Zunahme beobachten wir hier bei den jungen Erwachsenen zwischen 20 und 40 Jahren und sie zeigt sich am stärksten in den Stadtteilen Etterbeek und Elsene, Gemeinden, in denen eine sehr internationale Gesellschaft lebt und in der viele Reiserückkehrer wohnen.“