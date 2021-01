Brüssel: Demo für jungen Mann, der nach seiner Festnahme im Krankenhaus verstarb, läuft aus dem Ruder

In Brüssel ist am späten Mittwochnachmittag eine zunächst friedlich verlaufende Demonstration aus dem Ruder gelaufen. Die vom Bürgermeister des Stadtteils Sint-Joost-ten-Noode genehmigte Veranstaltung sollte an den am Wochenende im Zuge einer Festnahme durch die Polizei in einem Krankenhaus verstorbenen Ibrahima (23) erinnern. Doch am Ende der Demonstration griffen aufgebrachte Teilnehmer die Polizei an. Es kam zu schweren Krawallen. Inzwischen verdeutlicht eine Autopsie, dass der junge Mann an Herzversagen gestorben ist.