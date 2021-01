Flandern erhält 200 Mio. € aus dem europäischen Brexit-Fonds

Insgesamt 5 Mia. € sieht der Brexit-Fonds der EU-Kommission für das wirtschaftliche Abfedern der Brexit-Folgen für die EU-Mitgliedsstaaten vor. Daraus bekommt Belgien 325 Mio. € und möglicherweise folgt 2025 noch eine weitere aber kleinere Tranche, falls die hier vorgesehene Überweisung nicht reicht. 4 Mia. € zahlt die Kommission jetzt aus und eine weitere Milliarde wird als Reserve vorgehalten und eventuell in 4 Jahren noch verteilt.

Damit ist Belgien innerhalb der EU das Land mit der fünfthöchsten Hilfszahlung aus diesem Brexit-Fonds, denn hier werden die Folgen für den Fischereisektor und für die Warenströme im Handel mit Großbritannien stark ins Gewicht fallen. Den Löwenanteil aus dieser „Brexit Adjustment Reserve“ - etwa 1 Mia. € - erhält Irland, doch auch die Niederlande, Deutschland und Frankreich erhalten noch mehr als Belgien.

Von den 325 Mio. €, die Belgien erhält, gehen 200 Mio. € an das Bundesland Flandern. Dazu gehört z.B. der spezielle Fonds für die Fischerei in Belgien, der 60 Mio. € umfasst. Von den Mitteln, mit denen Handelsverluste kompensiert werden, gehen 53 % nach Flandern, 140 Mio. €. Die übrigen 125 Mio. € fließen an die Wallonische Region.

Geert Bourgeois (N-VA), ehemaliger Ministerpräsident Flanderns und heutiger EU-Abgeordneter, hatte gehofft, dass Flandern 85 % der Zuwendungen aus der „Brexit Adjustment Reserve“ für Belgien bekommen würde, „da 85 % des Export aus Flandern nach Großbritannien geht.“