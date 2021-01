Städte und Gemeinden können kontrollieren, ob die Quarantänepflicht eingehalten wird

Die Kommunen in Belgien können ab sofort selbst kontrollieren, ob Reiserückkehrer ihrer Quarantänepflicht nachkommen. Für die Landsleute, die aus den Weihnachtsferien in einer „Roten Zone“ zurückgekommen sind, kommen diese Kontrollen zu spät, denn ihre siebentägige Quarantäne ist bereits zu Ende, doch allen jetzt ins Land zurückkehrenden Personen, die sich länger als 48 Stunden in einer Corona-Risikozone aufgehalten haben, können solche Kontrollen drohen.