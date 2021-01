Der europäische Bison ist nicht länger bedroht - Dabei halfen auch Zuchtprogramme in Belgien

Nach Angaben des WWF zählt der europäische Bison nicht mehr länger zu den bedrohten Tierarten. 2003 gab es nur noch knapp 1.800 dieser Tiere, doch heute leben wieder rund 6.800 europäische Bisons, vor allem in Polen, Rumänien und Russland. Bei der Rettung dieser Tierart haben auch Tierparkt aus Belgien geholfen: Bellewaerde bei Ypern in Westflandern und der Tierpark der Grotten von Han bei Rochefort in der Provinz in der Provinz Namür. Aus dem Tierpark Bellewaerde sind regelmäßig dort aufgezogene Bisons nach Rumänien gebracht worden, um dort ausgewildert zu werden.