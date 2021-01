"Finden Sie, dass ich Sie Umvolke?" - Heftige Kritik gegen Vlaams Belang

Der Staatssekretär für Asyl und Einwanderung sagte am Mittwoch bei „De afsprak“, dass er schon Verständnis dafür habe, das sich Bürger in Belgien unsicher fühlen, doch von der Art und Weise, wie einige Parteien ohne Nuance mit den entsprechenden Zahlen umgehen, hält er gar nichts, im Gegenteil: „Es gibt Leute, die Angst davor haben aber ich weiß nicht, ob diese Leute auch vor mir Angst haben. Ich bin Teil dieser Statistiken. Ich will mal offen die Frage stellen: Haben sie Angst vor mir?“ Er sei die Frucht der Liebe zwischen seinem Vater und seiner Mutter: „Ich hätte gerne, dass diese Liebe nicht als ein verrotteter Apfel angesehen wird. Das ist leider dass, was heute hier passiert.“