Spritzen für die Impfungen: Weltweite Nachfrage bei Datwyler in Flandern

Jetzt, wo weltweit die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen haben, herrscht bei Herstellern, die Spritzen oder Bauteile für Spritzen herstellen, Hochbetrieb. Das ist auch der Fall bei Datwyler in Alken in der Provinz Limburg (Fotos). Dort wird rund um die Uhr an der Produktion von Gummisaugern gearbeitet, die in jeder Spritze benötigt werden.