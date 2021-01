Podium 19 - Kultur und Medien in Flandern, darunter auch die VRT, lancieren ein Kultur-TV-Programm

Wie sieht das Programm aus?

Podium 19 ist ab Donnerstag, den 21. Januar zu sehen und bietet von Donnerstags bis Sonntags Programm: Donnerstags ab 21 Uhr Pop- und Rockmusik, Freitags klassische Musik, an Samstagen Bühnenkünste (Theater, Tanz…) und Sonntags (bereits jeweils ab 17 Uhr) Kinderproduktionen, Jazz, Weltmusik und Literatur.

Das vorläufige Programm finden Sie auf der Webseite von Podium 19. Wer nicht über ein belgisches TV-Abonnement verfügt, der kann auf das aktuelle VRT-Internet-Archivprogramm VRTNU.be zurückgreifen, wo alle Aufführungen im Nachhinein zu sehen sind.

Die Aufführungen werden in bekannten Kulturhäusern in ganz Flandern aufgenommen, z.B. in der Ançienne Belgique (AB) in Brüssel, in de Singel in Antwerpen, im Voo?uit in Gent, im Concertgebouw Brügge und auch im Studio Toots, ein Livestudio im VRT-Funkhaus in Brüssel.