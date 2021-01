Versteigerung: Umschlagentwurf für ein Tim & Struppi-Album von 1936 erzielt Rekordbetrag

Diese Version aber zieht Nick Rodwell in Zweifel. Rodwell ist der Ehemann von Hergé-Witwe Fanny Vlamynck (Hergés zweite Ehefrau) und er ist der Geschäftsführer der Gesellschaft Moulinsart, die die weltweiten Rechte am Werk von Hergé verwaltet, wozu so ziemlich alles gehört, was zu den Tim & Struppi-Alben gehört. Laut Rodwell hat Hergé das Blatt selbst gefaltet und seinerzeit zu Casterman-Redakteur Charles Lesne (Louis Castermans rechte Hand) für die Beurteilung geschickt. Er soll an die Zeichnung mittels Heftklammern ein Briefchen angesteckt haben. Und in der Tat weisen die Zeichnung und das Schreiben zwei kleine Löcher auf, die auf Heftklammern zurückzuführen sein könnten.

Nicht unterzeichnet

Nach Ansicht von Fachleuten unterzeichnete Hergé stets Zeichnungen, wenn er sie verschenkte und das ist hier nicht der Fall. Nick Rodwell will dem Verlag Casterman nicht unterstellen, dass die Zeichnung hier gestohlen wurde. Man habe es wohl versäumt, diese dem Zeichner zurückzuschicken. Er ruft den Verlag Casterman denn auch dazu auf, die Zeichnung dem „rechtmäßigen Besitzer“, Moulinsart, zurückzugeben.

Rodwell teilte vor der Versteigerung in Paris in dieser Woche dazu mit, dass die Hergé-Zeichnung belgisches Kulturgut sei: „Der blaue Lotus gehört ins Hergé-Museum. Das ist belgisches Kulturerbe, dass droht, nach Frankreich, Japan oder in die USA zu verschwinden.“ Das Hergé-Museum befindet sich in der Universitätsstadt Louvain-la-Neuve in Wallonisch-Brabant.

