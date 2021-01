Belgier in den USA werden gewarnt, sich während der Amtseinführung von Joe Biden nicht in Gefahr zu begeben

Das Konsulat rät Belgiern, die sich zufällig an einem Ort aufhalten, an dem eine Demonstration stattfindet, sich an den Rand der Menge zu stellen, um nicht für einen Demo-Teilnehmer gehalten zu werden. Es wird geraten, beim Verlassen einer Kundgebung nicht zu laufen, da dies von den Sicherheitskräften als falsches Signal bewertet werden könnte.

In dem Brief, der von Frank Geerkens, dem belgischen Generalkonsul in New York, unterzeichnet ist, heißt es weiter, dass die Menschen bei Problemen mit Telefon- oder Internetverbindungen Fernsehen und Radio nutzen sollten, um sich über die Situation auf dem Laufenden zu halten.

"Halten Sie Kontakt zu Ihren Angehörigen, damit diese informiert sind, wo Sie sich befinden und ob Sie in Sicherheit sind", heißt es in dem Brief abschließend.