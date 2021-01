Empfehlung an Regierung: "Dringend noch mehr von nicht zwingend notwendigen Reisen abraten“

Seitdem neue Corona-Mutanten aufgetaucht sind, gibt es sowieso mehr Bedenken bei Reisenden, die in unser Land zurückkehren. "Wir haben jetzt ein ‚window of opportunity‘. Die Übertragung des Virus ist auf einem niedrigeren Niveau als in unseren Nachbarländern. Das müssen wir ausnutzen, um sicherzustellen, dass die Impfung auf die bestmögliche Weise erfolgt", sagt Steven Callens, Professor für Infektionskrankheiten und Mitglied der GEMS.

"Deshalb haben wir eine Reihe von Empfehlungen formuliert, wonach etwa die Regierung von nicht zwingend notwendigen Reisen dringend abgeraten sollte. Auch sollte besser kontrolliert werden, ob die so genannten zwingend notwendigen Reisen das auch wirklich sind. Es sollte deutlich weniger ins Ausland gereist werden.“

Auf europäischer Ebene muss es außerdem mehr Vereinbarungen über grenzüberschreitende Reisen geben, so der Bericht.