Flanderns Küste ist schon weiß. Winterwetter zieht über’s ganze Land: 2 bis 8 cm Schnee

In Westflandern begann es kurz vor Mittag zu schneien. Die Flämische Verkehrszentrale warnt vor einer glatten Fahrbahn auf der E40-A18 von Adinkerke nach Nieuwpoort. Die linke Fahrspur ist blockiert.

Der Schneefall hat bereits die ersten Unfälle verursacht. In Oostduinkerke wurde am Mittag der Straßenbahnverkehr in beiden Richtungen durch einen Unfall gestört (Foto hierunter) Auf der Albert-I-Laan kam ein Auto in der Nähe des Cottagelaan von der Straße ab. Der Wagen geriet ins Schleudern und kam auf den Straßenbahnschienen zum Stehen. Dadurch wurden die Straßenbahnen in beide Fahrrichtungen blockiert. Personen kamen nicht zu schaden. Die Polizei nahm den Unfall auf und ließ das Auto abschleppen.