Ineos verschiebt ein Multi-Milliarden-Euro-Projekt im Hafen von Antwerpen teilweise

„Project One" im Hafen von Antwerpen besteht aus dem Bau einer brandneuen Propan-Dehydrierungsanlage (PDH) und einen Ethan-Cracker in Antwerpen. Diese werden benötigt, um Propan beziehungsweise Ethan in Propylen und Ethylen umzuwandeln. Das sind Rohstoffe für chemische Produkte, die in einer Vielzahl von Branchen wie Automobil, Bau, Bekleidung, Kosmetik und Körperpflege, Pharmazie, Elektronik und Verpackungsmaterialien eingesetzt werden.

Die ursprünglichen Pläne sahen den gleichzeitigen Bau dieser beiden Anlagen vor, aber der Petrochemie-Riese entschied sich, stattdessen der Ethan-Cracker-Anlage den Vorrang zu geben. Das andere Projekt wird vorerst verschoben.