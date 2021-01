Pfizer liefert langsamer: Beschleunigte Impfung des Krankenhauspersonals möglicherweise verzögert

Letzte Woche gab es gute Nachrichten zur Impfstrategie. Diese könnte beschleunigt werden, hieß es. Gesundheitsdienstleister in Krankenhäusern könnten bereits Ende Januar eine Impfung gegen Corona erhalten. Gestern sagte der flämische Gesundheits- und Sozialminister Wouter Beke (CD&V, Christdemokraten) in "Het Journaal", den VRT-TV-Abendnachrichten, folgendes: "Nächste Woche werden wir 106.000 Menschen impfen, 37.000 in Krankenhäusern und den Rest in Pflegeheimen". Wobei er hinzufügte, dass natürlich alles von den Impfstoff-Lieferungen abhänge.

Nun stellte sich tatsächlich gestern Abend heraus: Pfizer kann die Lieferzusagen nicht einhalten und wird nächste Woche 40 Prozent weniger Dosen an Belgien liefern können - 60.000 statt der geplanten 100.000. Damit ist die beschleunigte Impfung des Krankenhauspersonals, die eigentlich nächste Woche beginnen sollte, nicht mehr gewährleistet.

"Wir sind vor diesem Wochenende davon ausgegangen, dass wir 37.000 Dosen haben werden, um das Krankenhauspersonal zu impfen. Wir müssen die bereinigten Produktionszahlen vom Wochenende abwarten, um zu sehen, ob wir diese Zahl neu berechnen müssen und ab wann die Krankenhäuser mit der Impfung ihres Personals beginnen können", sagte Sprecher Joris Moonens von der flämischen Agentur für Pflege und Gesundheit.

Nach ersten Berechnungen gibt es kein Problem mit der Impfung in den Pflege- und Seniorenheimen, die immer Priorität hat. "Die kann wie geplant fortgesetzt werden. Wir müssen an diesem Wochenende auswerten, wie viele Impfdosen wir für unsere Krankenhäuser übrig haben werden."