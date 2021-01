Belgische Armee repatriiert fünfzig Soldaten aus Niger nach positiven Corona-Tests

Ihre Rückführung wurde am Mittwoch nach der Entdeckung von etwa zwanzig positiven Fällen von Covid-19 in der Einheit, die in Maradi im Süden des Landes im Rahmen der bilateralen Operation New Nero (ONN) eingesetzt ist, angekündigt. Ziel der UN-Operation dort ist es, Einheiten der nigerianischen Armee für Spezialoperationen zur Bekämpfung dschihadistischer Gruppen, die in der Sahelzone operieren, auszubilden.

Etwa zwanzig Personen waren positiv auf Corona getestet worden, und als Vorsichtsmaßnahme hatte das Brüsseler Verteidigungsministerium beschlossen, sie zu repatriieren, ebenso wie etwa dreißig Soldaten, die "Hochrisikokontakten" ausgesetzt gewesen waren. Sie seien in den letzten Tagen mit drei verschiedenen Flügen zurückgebracht und unter Quarantäne gestellt worden, sagte ein Militärsprecher der Agentur Belga am Samstagabend, ohne Einzelheiten zu nennen.

Die Rückführung erfolgte nach militärischen Angaben mit Flugzeugen der Bundeswehr - die die medizinische Evakuierung (im Fachjargon MedEvac) zu einer ihrer Spezialitäten gemacht hat - über den Flughafen Köln.

Die belgische Armee ist in Niger präsent, um dem Sahelland zu helfen, seine militärischen Fähigkeiten zu stärken und es in seinem Kampf gegen den Terrorismus zu unterstützen. Diese Mission wurde ausgesetzt.