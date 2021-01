"Erster größerer Ausbruch der britischen Corona-Mutante, seit wir sie nachweisen können"

Die Anzahl der Coronainfektionen in Houthulst hat in der letzten Woche sehr stark zugenommen. Es wurde bereits befürchtet, dass es sich um die britische Variante handeln würde, was sich am Sonntagmorgen auch bestätigte. Als Vorsichtsmaßnahme hat die Stadtverwaltung schon eher beschlossen, alle sozialen Aktivitäten zu verbieten.

Nur Schulen, Kinderbetreuung und medizinische Dienste wie Kind & Familie bleiben vorerst geöffnet. "Die Ursache des Ausbruchs ist noch nicht bekannt, aber wir sind voll mit der Suche nach Kontakten beschäftigt", sagte Bürgermeister Hindryckx. "Infizierte Personen müssen zehn Tage unter Quarantäne gestellt werden, anstelle von sieben Tagen bei einer normalen Infektion."

Der Bürgermeister hat über den Provinzgouverneur auch bereits das Verteidigungsministerium um Unterstützung gebeten, um im Pflegezentrum auszuhelfen. "Die Dokumente wurden am Freitag ausgefüllt, hoffentlich können ab Dienstag vier oder fünf Soldaten im Pflegeheim eingesetzt werden."