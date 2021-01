Pfizer relativiert Nichteinhaltung der Lieferzusage: "Wir sind ein zuverlässiger Partner"

Der Pharmakonzern Pfizer verteidigt sich gegen die Kritik, mit der er am Samstag wegen der sehr späten Ankündigung einer reduzierten Liefermenge von Corona-Impfstoffen in der nächsten Woche konfrontiert worden war. "Wir bleiben mehr denn je ein zuverlässiger Partner", so Karel Van De Sompel, Spitzenmanager von Pfizer Belgien in der VRT-Sonntagstalkshow "De zevende dag" (dt.: Der siebte Tag).