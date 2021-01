Uniklinikum UZ Gent beginnt am Montag nun doch mit der Impfung der eigenen Mitarbeiter

"Wir haben keine Zeit zu verlieren: Die Zahl der Infektionen steigt und auch die Zahl der Einweisungen in unser Krankenhaus hat in den letzten Tagen zugenommen. (...) In unserer Gefriertruhe wartet eine große Menge an Impfstoffen. Wir wollen unsere Mitarbeiter an der Front so gut wie möglich vor dem Virus schützen. Wir warten also nicht länger. Die Impfung in den Pflegeheime wird dadurch nicht beeinträchtigt."

UZ Gent hofft, dass die flämische Regierung heute oder morgen weitere Neuigkeiten über die Impfstoffkapazitäten bekannt gibt, was uns dann erlauben wird, die anderen Mitarbeiter im Laufe der Woche zu impfen. Die Mitarbeiter, die in erster Linie geimpft werden sollen, arbeiten auf der Intensivstation, in der Notaufnahme oder auf der Covidstation und sind älter als 45 Jahre.

"Auch die anderen Krankenhäuser müssen so schnell wie möglich mit der Impfung ihres Personals beginnen können", so das Uniklinikum abschließend. "Sobald die Regierung die Verteilung der Impfstoffe auf die Krankenhäuser klärt und der Transport organisiert werden kann, werden wir die Impfstoffe sofort an die anderen Krankenhäuser verteilen."