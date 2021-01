Gegen Verschwendung: Brüsseler Feuerwehren erhalten überschüssige Impfstoffreste

Die Brüsseler Feuerwehrleute erhalten in diesen Tagen Überschüsse aus den Impfdosen, die in den regionalen Pflegewohnheimen übrigbleiben. Nach der Abnahme der genauen Dosen für jede Impfung bleiben in den Pfizer-BioNTech-Flacon kleine Reste, mit denen bisher schon rund 80 Feuerwehrleute aus der Region Brüssel-Hauptstadt geimpft werden konnten.