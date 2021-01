Lous and the Yakuza gehört zu den besten Musiktalenten in Europa

Lous an the Yakuza, mit bürgerlichem Namen Marie-Pierra Kakoma, brachte mit „Gore“ im vergangenen Jahr ihr Debutalbum heraus, dass nicht nur in Belgien wie eine Bombe eingeschlagen ist. Lous kam im Alter von nur 15 Jahren alleine nach Belgien, denn sie hoffte von hier aus, eine Musikkarriere starten zu können. Doch davon war erst einmal nicht wirklich die Rede. Die junge Frau lebte noch vor drei Jahren in Brüssel auf der Straße.

Doch heute gehört sie zu den Toptalenten in Belgien und jetzt auch in Europa. Sogar die New York Times veröffentlichte schon einen Bericht über sie und ihr hartes Leben auf dem Weg in die Musikwelt und sie trat bei Jimmy Fallon in der US-Talksendung „The Tonight Show“ auf.

Steiler Weg nach oben

Lous and the Yakuza erzählt in ihrem Album „Gore“ von diesem Leben, was die Platte inhaltlich noch interessanter macht, als nur die musikalische Seite, die von einer schönen Mischung zwischen Chanson und R&B geprägt ist. Bisher sammelte sie mit ihren in Französisch gesungenen Songs aus dem Album weltweit rund 1 Million Streams. Sehen Sie den Videoclip zu ihrer aktuellen Single „Dilemme“ bitte hier. Musik habe ihr Leben gerettet, so die heute in Brüssel lebende Musikerin in ihrem Video, mit dem sie sich bei der digitalen Award-Verleihung vorgestellte (Video unten).

Dieser Music Moves Europe Talent Award ist die vorläufige Krönung der Arbeit der jungen Künstlerin. Der Preis ist für jeden der 8 Preisträger mit 10.000 € dotiert, inklusive einem Paket an Fördermaßnahmen durch die Partner und Sponsoren des Eurosonic-Talentfestivals. In der Vergangenheit wurden bereits mehrmals Künstler aus Belgien bei Eurosonic in Groningen ausgezeichnet: Gabriël Rios, Selah Sue und die Band Oscar and the Wolf.