Dachbrand im Brüsseler Kunstpalast Bozar - Schwere Schäden - Kunst nicht betroffen

Am späten Montagnachmittag ist auf dem Dach des Brüsseler Kunst- und Kulturpalastes ein Feuer am Dach ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehreinheiten waren vor Ort. Sie brauchten Stunden, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen, zumal es zu einer enormen Rauchentwicklung gekommen war. Ersten Erkenntnissen zufolge sind im Bozar ausgestellte Kunstwerke nicht zu Schaden gekommen, doch der Sachschaden am Dach des Gebäudes ist recht umfangreich.