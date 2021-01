Flanderns Bildungsminister: "Schulschließungen durch britische Variante sind Unsinn"

Flanderns Bildungsminister Ben Weyts hält es für Unsinn, Schulen komplett zu schließen, wenn bei einzelnen Personen die britische Corona-Variante festgestellt wird. In Kontich und in Edegem in der Provinz Antwerpen befinden sich rund 5.000 Personen in Quarantäne - Schulkinder, Lehr- und Schulpersonal, Eltern - in Quarantäne.

Dort wurde bei einigen Kindern die britische Variante festgestellt. Beide Corona-Herde sind auf eine einzige Frau zurückzuführen, die sich nach der Rückkehr aus dem Winterurlaub nicht an die vorgeschriebenen Regeln gehalten hatte (Test bei Einreise, 7 Tage Quarantäne, zweiter Test).

In Aalst (Ostflandern) gab es ebenfalls Ansteckungen mit der ansteckenderen Variante, doch hier wurde lediglich eine Klasse geschlossen und die Kinder, deren Eltern sowie einige Lehrkräfte gingen in Quarantäne. In Houthulst (Westflandern) ist ein Pflegewohnheim wegen des Ausbruchs mit dieser Variante in Quarantäne, doch die Schulen - eine in unmittelbarer Nachbarschaft des Heims - bleiben dort geöffnet.

Während Unterrichtsminister Weyts der Ansicht ist, dass Städte und Gemeinden in solchen Fällen entsprechende Maßnahmen treffen sollten, fordern Schulträger in Flandern einheitliche Maßnahmen für das ganze Land. Doch Weyts bleibt bei seiner Ansicht: „Wir dürfen nicht in Panik verfallen, sondern sollten realistisch und vorsichtig reagieren. Die Beschlüsse sollten au Basis von lokalen Einschätzungen und von Expertenansichten der Schulträger getroffen werden. Man sollte nicht von Brüssel aus Beschlüsse zu lokalen Situationen treffen.“ Am Mittwoch treffen sich der Bildungsminister und die flämischen Schulträger, um die Corona-Maßnahmen im Unterricht hier neu zu bewerten.