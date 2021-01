Die Corona-Zahlen sinken weiter, aber der Trend kann jederzeit kippen

Obwohl die britische Corona-Variante in einigen Schulen in Flandern aufgetaucht ist und rund 3.500 Schüler, Eltern und Schulpersonal unter Quarantäne gestellt worden sind, gehen die Corona-Zahlen in Belgien zurück, wenn auch nur sehr langsam. Laut Sciensano-Virologe Steven Van Gucht befindet Belgien sich in einer Plateau-Phase.