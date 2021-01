Diskussion um Öffnung oder Schließung der Grenzen: Wie durchlässig sind die Corona-Kontrollen bei der Einreise?

Es mangelt auch an Kontrollen der Reiserückkehrer. Nachfragen bei der belgischen Polizei ergaben, dass in der ersten Woche dieses Jahres - also noch während der Weihnachtsferien - etwa 50.000 Personen kontrolliert wurden. 132 kontrollierte Reiserückkehrer waren nicht im Besitz ihres PLF waren oder konnten (bei einreisenden Ausländern) kein negatives Corona-Zertifikat vorlegen.

Zwischen dem 11. und 17. Januar kontrollierte die Bundespolizei 45.407 Personen an der Grenze - sowohl an Flughäfen, Bahnhöfen als auch auf der Straße. Davon hatten sich 162 Personen nicht an die Einweisung gehalten.

Eine geringe Anzahl Verstöße also und, wie es auf den ersten Blick scheint, eher positiv, wie Innenministerin Annelies Verlinden (CD&V) zu Beginn dieses Jahres sagte. Aber gibt es wirklich einen Grund zur Freude?