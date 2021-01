Drei vermeintliche Hexen werden von der Stadt Lier nach mehr als 430 Jahren rehabilitiert

Am Ende des 16. Jahrhunderts wurden Anneken Faes Brosis, Anna Cops und Cathelyne Van den Bulcke aus Lier der Hexerei beschuldigt.

"Es war eine sehr dunkle Zeit damals. Der Klimawandel verursachte Missernten und neue Krankheiten. Vielleicht kann man Parallelen zur Gegenwart ziehen", sagte Stadtrat Rik Verwaest (N-VA) in "Start Your Day" auf Radio 2 Antwerpen. "Man suchte Sündenböcke für unerklärliche Dinge. Anneken Faes war eine dieser vermeintlich Schuldigen. Anneken Faes lebte am Rande der damaligen Gesellschaft und litt vermutlich an Autismus. Sie wurde der Hexerei beschuldigt."



Das Mädchen war erst 14 Jahre alt. Sie wurde gefoltert und gezwungen zu sagen, wer die anderen Hexen waren. "Sie hat dann Anna Cops und insbesondere Cathelyne Van den Bulcke denunziert."