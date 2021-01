Filmfestival Ostende: Auszeichnung für ein Regieduo und neue Sterne am "Walk of Fame"

Neue Sterne am "Walk of Fame" des belgischen Films

Die Promenade am Strand von Ostende ist defacto der "Walk of Fame" des belgischen Films. Auch in diesem Jahr wurden neue Sterne vergeben. Dieses Jahr bekommen der flämische Schauspieler Jaak Van Assche (Foto unten) und der Produzent Erwin Provoost einen Stern im Rahmen ihrer Lifetime Achievement Awards. Van Assche (80) spielte in zahllosen Theaterstücken, Kinofilmen, TV-Produktionen und Fernsehserien mit und dabei waren auch Streifen von bester Qualität und hohem Niveau. Regisseur Jan Verheyen hat 5 Filme mit ihm gedreht: "Ich kann mit der Hand auf dem Herzen sagen, dass Jaak der angenehmste, am besten vorbereitete, am meisten disziplinierte und immer bestens gelaunte Schauspieler ist, mit dem ich die Ehre hatten, zu arbeiten."

(Lesen Sie bitte unter den Fotos weiter)